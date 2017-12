Duas crianças morreram em um acidente de trânsito na SC-108, em Blumenau, na tarde deste sábado. Elas estavam em um Chevrolet Corsa que se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão Scania. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu pouco antes das 15h, na Vila Itoupava, próximo à entrada de Luiz Alves. A mulher que dirigia o Corsa ficou ferida gravemente e foi encaminhada para um hospital da região. Ela foi identificada como Leidy Data Ramos Ribeiro, de 34 anos.

Uma das crianças que morreu estava presa à cadeirinha, enquanto a outra foi projetada para fora do carro com o impacto. Eram duas meninas: uma tinha poucos meses de vida e a segunda cerca de dois anos de idade. As suas identidades serão confirmadas pelo Instituto Geral de Perícias (IGP). A motorista do veículo também foi projetada para fora do carro com a batida.

O Corsa tinha placas de Jaraguá do Sul. Já o caminhão, cujo motorista não se feriu, tinha placas de Massaranduba. A SC-108 liga os municípios de Blumenau e Massaranduba, no Vale do Itajaí. A PMRv ainda estava atendendo a ocorrência no momento da publicação deste texto e não pôde passar informações.