Duas das seis vítimas atropeladas no calçadão de Lages, na sexta-feira, continuam internadas no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Segundo a unidade hospitalar informou à equipe da NSC TV de Lages, permanecem internados Janaína Antunes Correia mulher, 33 anos, que teve politraumatismo e está em estado grave, e o sargento da Polícia Militar Joel Alves de Souza, 48 anos, que foi atingido quando estava de moto, conforme a corporação.

O motorista do veículo, Giovanni Oliveira Fornari, de 41 anos, morreu por volta de 17h de sexta-feira. Ele também estava no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, na cidade serrana.

As outras vítimas do acidente, já liberadas do hospital, são Lara Bruna dos Santos, 29 anos, Vera Morais de Oliveira, 46 anos, Lays da Silva, de idade não confirmada, e um homem chamado Marcos, cujo sobrenome e idade ainda não foram divulgados.

O atropelamento

Ainda não há confirmação do que motivou a atitude de Giovanni Oliveira Fornari, que avançou com um Renault Sandero no Calçadão Túlio Fiúza de Carvalho, no centro de Lages, por volta das 14h desta sexta, atropelando seis pessoas.