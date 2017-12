A Blumob, empresa que tem a concessão para operar o transporte coletivo em Blumenau, confirmou ataques a nove ônibus do sistema na cidade. Os casos ocorreram entre a noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira. Com estes, são 20 ataques contra ônibus do sistema de transporte coletivo de Blumenau desde a última quinta-feira.

De acordo com a nota oficial emitida no início da tarde desta segunda, o primeiro ataque do fim de semana ocorreu às 22h55min deste domingo no bairro Fortaleza. Pouco depois, às 23h, um veículo no Progresso foi o alvo.

Na manhã desta segunda outro sete ataques ocorreram entre 3h40min e 4h: quatro na Rua Amazonas, no Garcia, dois na Rua Pedro Zimmerman, na Itoupava Central, e um na Rua Francisco Vahldieck, bairro Fortaleza. Assim como na quinta-feira, o ataque foi feito com bolas de gude.

A Blumob informa que fará o regostro dos casos na Polícia Civil e que "espera que as medidas necessárias sejam tomadas pelas autoridades para que os ataques cessem, que os culpados sejam identificados e julgados perante a lei.". Confira abaixo o comunicado na íntegra:

"Comunicado BluMob

Sobre os últimos incidentes envolvendo os veículos da BluMob, a empresa informa que fará o registro com a Polícia Civil e espera que as medidas necessárias sejam tomadas pelas autoridades para que os ataques cessem, que os culpados sejam identificados e julgados perante a lei.

Além das ocorrências registradas na semana passada, novos ataques foram feitos neste domingo e segunda-feira. Todas as ocorrências tiveram as mesmas características: ataques com bolas de gude. Felizmente, não houve feridos.

Mais detalhes abaixo:

Domingo - 3/12

- Às 22h55h, no bairro Fortaleza, na Via Expressa, um veículo que estava em deslocamento, apenas com motorista e cobrador, foi atingido e o vidro do itinerário foi quebrado.

- Uma segunda ocorrência foi registrada no bairro Progresso, às 23hs. Veículo foi atingido, mas não houve danos.

Segunda – 4/12

- Sete veículos foram atingidos ao todo. Todos com vidros quebrados. As ocorrências ocorreram entre 3h40 e 4h:

- 2 carros na Rua Pedro Zimmerman, próximo ao aeroporto. Veículo em deslocamento, apenas com motorista e cobrador;

- 2 carros na Rua Amazonas, em frente à Artex (veículo estacionado);

- Rua Amazonas, próximo ao quartel (veículo estacionado)

- Rua Amazonas, esquina com rua do Viena Park Hotel (veículo estacionado)

- Rua Francisco Vahldieck, em frente ao número 2852 - Bairro Fortaleza (veículo estacionado)".

