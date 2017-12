Após buscas, bombeiros militares encontraram o carro e o corpo do motorista no rio Itajaí-Mirim

Na manhã de domingo, o motorista que caiu no rio Itajaí-Mirim, no sábado à noite, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros de Brusque, com apoio de Blumenau. O corpo do jovem, Jeferson Hirko, 26 anos, foi encontrado perto do Honda Civic que dirigia no momento do acidente, por volta das 19h.

Segundo os bombeiros, as buscas foram retomadas às 8h de domingo e não demorou muito para que os mergulhadores localizassem o veículo, que estava a cerca de cinco metros de profundidade. Jeferson foi encontrado a poucos metros do veículo e o corpo dele recolhido pelo Instituto Médico Geral de Perícias de Brusque.

Foto: Pedro Paulo Angioletti, Rádio Araguaia / Divulgação

O acidente

Testemunhas viram o carro bater no meio-fio da Avenida Bepe Rosa, no Centro de Brusque, de acordo com a Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência por volta das 19h de sábado. Eles teriam visto o motorista sair do carro e afundar em seguida. Buscas chegaram a ser feitas, mas foram encerradas por conta da a baixa visibilidade.