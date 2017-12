O telhado de uma construção no Centro de Brusque desabou por volta das 15h15min desta segunda-feira e feriu sete trabalhadores que estavam no l0cal. O acidente ocorreu em uma obra no cruzamento da rodovia Antônio Heil com a Rua Gustavo Halfpap e, segundo os bombeiros, a cobertura metálica caiu enquanto era montada pelos trabalhadores.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram ao local e resgataram sete homens que apresentavam fraturas pelo corpo e outras vítimas com algumas escoriações leves. Todos foram levadas ao Hospital Azambuja e a construção foi interditada pelos bombeiros até a perícia.