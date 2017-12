Três moradores de Joinville, que estavam no carro de passeio, morreram no local do acidente, na BR-153, no Paraná

Três pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-153, entre União da Vitória e General Carneiro (PR), na tarde de sábado (23). O acidente foi registrado por volta das 14h05 no Km 478 da rodovia e envolveu uma carreta Volvo, com placas de Treze Tílias (SC) e um Renault Logan, de Joinville (SC). Todas as vítimas fatais eram moradoras da cidade catarinense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), unidade de Porto Vitória, no carro de passeio estavam cinco ocupantes, dois deles resgatados com vida. Os outros três vieram a óbito no local. Já o motorista do caminhão não se feriu.

Conforme registro da PRF, a princípio o motorista do carro teria perdido o controle do veículo e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com o caminhão.

As vítimas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória e Central Funerária de Joinville como Eva Rodrigues De Godois, José Andretta e Mariane De Godois Andretta. Os corpos foram liberados para translado por volta da 1h deste domingo (24). Os três eram moradores da Comunidade Santa Luzia, no bairro Boa Vista, em Joinville.