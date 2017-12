O presidente americano, Donald Trump, expressou nesta terça-feira (26) seus melhores votos a todos os que celebram o Kwanzaa, uma festa que acontece de 26 de dezembro a 1º de janeiro e homenageia a comunidade negra.

"No momento em que as famílias e os amigos acenderem unidos a Kinara (castiçal de sete braços do Kwanzaa), Melania e eu expressaremos nossos melhores desejos para uma feliz temporada de festas e um próspero ano novo", indicou um comunicado da Casa Branca.

A festa do Kwanzaa foi criada nos anos 1960 por um militante dos direitos civis, Maulana Karenga, como uma comemoração pan-africana. Tem sua origem nas celebrações do fim da colheita na África, onde o Kwanzaa representa na língua swahili "os primeiros frutos da colheita".

O Kwanzaa é uma festa pouco estendida nos Estados Unidos, embora os meios de comunicação tenham observado este ano um ressurgimento no seio da comunidade negra por conta do tenso clima político após a eleição de Trump.

Os presidentes anteriores Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama tinham como costume incluir as celebrações do Kwanzaa em seus desejos de fim de ano.

Trump continua sendo muito impopular na comunidade negra americana. O presidente republicano é acusado de indulgência com os movimentos supremacistas brancos e de criticar sistematicamente Barack Obama, o primeiro presidente negro na história do país.

* AFP