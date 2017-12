Número de mortes é 50% maior do que no feriado de 2016. Acidente em Blumenau deixou duas crianças mortas (foto)

O feriadão de Natal foi violento nas estradas catarinenses. De sábado até o fim da tarde de segunda-feira, 12 pessoas perderam a vida após acidentes nas rodovias estaduais e federais que cortam Santa Catarina. O número é 50% maior do que no mesmo período do ano passado, quando ocorreram oito mortes.

Em quatro ocasiões, houve acidentes que resultaram na morte de duas pessoas. Das 12 mortes, cinco ocorreram em rodovias estaduais e sete foram em BRs. Para a especialista em planejamento e gestão de trânsito Márcia Pontes, o aumento é bastante significativo e pode ser explicado por dois fatores: o ambiente festivo, em que as pessoas se sentem mais “soltas” para dirigir de maneira agressiva, e o desligamento dos radares fixos nos trechos de rodovias federais administrados pelo DNIT.

— A fiscalização —ou a falta dela, no caso — influencia muito no número e também na gravidade dos acidentes. O condutor infrator, ao ver que não há radar naquele trecho, pensa: “vou correr ainda mais”. E o excesso de velocidade, todos sabemos, é uma das principais causas de mortes nas rodovias — opina Márcia.

Segundo a especialista, existe uma grande chance de aumento no número de mortes nas estradas federais nesse verão caso a fiscalização por radares fixos não seja retomada pelo DNIT — os trechos sob concessão continuam com fiscalização normal.

O inspetor Adriano Fiamoncini, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), diz que o movimento nas estradas foi maior nesse ano, já que houve feriadão prolongado devido ao fato de que o Natal caiu em um segunda-feira, ao contrário do ano passado, em que foi no domingo. Além disso, ele conta que a maior parte dos acidentes é causada por imprudência dos motoristas.

Veja abaixo os acidentes com morte no feriadão

Corupá - Por volta das 4 horas da madrugada de sábado, três carros colidiram na BR-280, em Corupá, provocando a morte de um dos motoristas. O acidente ocorreu no km 80 e com um Gol com placas de Barra Velha; um Corsa com placas de Pomerode; e um Omega com placas de Corupá. Adriano Forosteski, 36 anos, dirigia o carro de Corupá, que levava mais dois ocupantes. Ele sofreu ferimentos graves e morreu no local. Os passageiros do Omega, Sandro Forosteski, 40 anos, e Tiago Raymundo de Assis de Lima, 20 anos, foram encaminhados para o Hospital São José de Jaraguá do Sul em estado grave. Um adolescente de 14 anos também sofreu ferimentos graves.

Blumenau - As meninas Ana Maria Gabrielly Ribeiro de Souza, de 3 anos, e Rafaelly Ramos Ribeiro, de 10 meses, morreram em um acidente no km 61 da SC-108 em Blumenau, no Vale do Itajaí. Ambas estavam em um Corsa dirigido pela mãe das crianças, Leidy Day Ramos Ribeiro, de 34 anos, que se feriu gravemente depois de colidir frontalmente com um caminhão Scania. Ana Maria e Leidy Day foram arremessadas para fora do veículo com o impacto, enquanto Rafaelly morreu presa a uma cadeirinha. Na segunda-feira, o pai das crianças, Marcionei Sene de Souza, disse que estava aguardando uma ligação da esposa para dizer que chegou de viagem, porém foi avisado por um patrulheiro do acidente. Ele afirmou esperar pela plena recuperação de Leidy Day: "Agora, só resta erguer a cabeça e ser forte".

Jaguaruna - Uma criança morreu em um grave acidente na madrugada de domingo na BR-101, em Jaguaruna, no sul do Estado. O carro em que a garota estava, um Cross Fox, com placas de Gravataí, no Rio Grande do Sul, foi atingido frontalmente por um Honda Civic que trafegava na contramão da rodovia no sentido sul. O acidente ocorreu no quilômetro 350,4 da BR-101. A menina, de 8 anos, chegou a ser levada pelos socorristas ao hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, mas morreu após dar entrada na unidade. O pai da garota foi levado ao hospital com ferimentos graves. Outra criança que estava no carro, enteada do condutor, sofreu ferimentos leves. O motorista do Civic também se feriu gravemente e está internado.

Concórdia - Duas mulheres morreram após um acidente no km 101 da BR-153 em Concórdia, na manhã de sábado. O acidente aconteceu após o veículo em que estavam, com placas de Veranópolis, sair da pista e descer um barranco de 10 metros. Maria Evanir da Silva, de 41 anos, morreu na hora, enquanto Jovane Terezinha da Silva, de 39 anos, morreu após dar entrada em um hospital da região.

Arabutã - Um homem de 48 anos morreu após um acidente entre um carro e um caminhão na manhã de sábado, em Arabutã, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão ocorreu no quilômetro 99 da SC-154. A vítima estava em um veículo com placas de Concórdia e foi identificada como Norberto Veronesi. O motorista do caminhão se feriu.

Vargem Bonita - Um casal perdeu a vida em uma colisão frontal no km 420 da BR-282 em Vargem Bonita, no Oeste catarinense. A batida ocorreu na manhã de domingo e envolveu um Volkswagem Voyage e um Hyunday i30. Antônio Carlos Moraes de Mello, de 55 anos, morreu no hospital de Joaçaba. A mulher dele, de 52, morreu no local após a colisão. Os dois estavam no Voyage, cuja outra passageira ficou gravemente ferida. O motorista do i30 teve ferimentos leves.

Biguaçu - Um pedestre ainda não identificado morreu ao ser atropelado por um carro na madrugada de domingo na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O acidente foi registrado à 0h40. De acordo com a PRF, a vítima tentava atravessar a rodovia no km 198 quando foi atingida por um Polo, com placas de São José. O motorista, de 22 anos, não apresentava sinais de embriaguez e não se feriu.

Chapecó - Um casal em uma motocicleta morreu após acidente de trânsito na madrugada de Natal, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Conforme a PRF, os dois foram atingidos por um carro que invadiu a pista contrária na SC-283. O motorista fugiu sem prestar socorro. Depois da colisão, que aconteceu por volta da 1h, o condutor abandonou o veículo e quatro parentes no local, no km 86, próximo a um cartódromo. Ele foi embora carregando a filha de colo.