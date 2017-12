O motorista precisa de atenção ao trafegar por Florianópolis nesta última sexta-feira do ano. Com a cidade lotada de turistas, há vários pontos de congestionamento, em especial nas avenidas e rodovias que levam às praias.

No Leste da Ilha, a rodovia Admar Gonzaga, que dá acesso à Lagoa da Conceição, tem lentidão desde a Avenida Madre Benvenuta até a chegada à Avenida das Rendeiras. São mais de cinco quilômetros de congestionamento. A Avenida das Rendeiras também tem trânsito lento em toda a sua extensão, o que também acontece na Avenida Jornalista Manoel de Menezes, que leva à Praia Mole e à Barra da Lagoa.

No Sul da Ilha, também há lentidão na SC-405, nas imediações da chegada ao Elevado do Rio Tavares. A Avenida Pequeno Príncipe é outro ponto de tráfego complicado.

No Norte da Ilha, o trânsito se concentra em dois pontos, especialmente. Na Avenida Luiz Boiteux Piazza, em direção à Cachoeira do Bom Jesus, e na SC-403, no acesso aos Ingleses. No Centro, a Avenida beira-mar Norte tem fila desde a Federação Catarinense de Tênis (FCT) até o Elevado do CIC.

Já na região continental, o principal problema está na Via Expressa, que tem pontos de lentidão em ambos os sentidos.

Confira o que os usuários do Waze estão relatando em tempo real