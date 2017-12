A procuradoria de Paris abriu uma investigação preliminar pelo caso do leite infantil contaminado com salmonela do grupo francês Lactalis, informou nesta terça-feira uma fonte judicial.

A investigação foi aberta nesta sexta-feira por "danos involuntários", "posta em risco da vida alheia", "engano agravado pelo perigo para a saúde humana" e "não execução de um procedimento de retirada de um produto" prejudicial à saúde.

O grupo Lactalis anunciou na quinta-feira a retirada de 720 lotes de leite infantil e outros produtos procedentes da fábrica de Craon (no oeste da França) do mercado francês e internacional, por risco de contaminação com salmonela.

* AFP