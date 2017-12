Os tucanos reagiram nessa segunda-feira, 4, à entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao jornal "Folha de S.Paulo" na qual ele criticou o PSDB e disse que a saída do partido do governo "terá consequências eleitorais" em 2018. Segundo Meirelles, os tucanos não estão comprometidos com a política econômica que será o "legado" de Temer.

"É uma deslealdade dele com o PSDB", disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o deputado Ricardo Tripolli, líder do PSDB na Câmara. "Em vez de verificar quantos votos o partido dele (PSD) têm na base, Meirelles fica atacando o PSDB. Isso de defender o legado do Temer é besteira. Vamos mostrar à sociedade que vamos continuar com as reformas, estabilizar o País e fazer voltar a crescer".

Presidente interino do PSDB, o ex-governador Alberto Goldman também criticou a entrevista. "Ele falou mais do que devia", afirmou o dirigente. Segundo Goldman, Meirelles tem "plena consciência" de que o PSDB é à favor da reforma da Previdência.