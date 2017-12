O ministro iraniano do Interior pediu à população, neste sábado (30), que não participe de "manifestações ilegais", após dois dias de protestos contra o poder e contra o alto custo de vida em várias cidades do país.

"Pedimos à população que não participe de manifestações ilegais, já que criarão problemas para si mesmos e para outros cidadãos", declarou Abdolreza Rahmani Fazli, citado pela agência de notícias Isna.

"Se as pessoas quiserem organizar manifestações, devem fazer o pedido e obter autorização", afirmou, acrescentando que recebeu informações sobre "convocações nas redes sociais para a participação de manifestações".

Neste sábado, pela primeira vez, a televisão pública iraniana abordou os protestos de quinta e sexta-feiras, mostrando imagens e afirmando que é preciso entender "as reivindicações legítimas" da população. A emissora também denunciou a imprensa e os grupos "contrarrevolucionários" baseados no exterior e que buscam explorar esses atos.

No total, o número de manifestantes se limitou a algumas centenas, mas esta foi a primeira vez, desde 2009, que tantas cidades iranianas foram tomadas por pessoas protestando.

Neste sábado, milhares foram às ruas nas principais cidades do país em apoio ao governo, um sinal da força do regime após os protestos de quinta - os mais significativos em anos.

A emissora de televisão oficial mostrou imagens de milhares de pessoas vestidas de preto nas ruas da capital, Teerã, assim como em Mashhad, a segunda maior cidade do país, e em outros pontos do território.

A marcha celebra o aniversário do fim da "sedição", os protestos antigoverno de 2009, após disputadas eleições.

Os atos de quinta-feira começaram como protestos contra os altos preços, mas depois se tornaram uma crítica ao regime.

Nas redes sociais, foram postados vídeos, nos quais os manifestantes da cidade santa de Qom gritavam "Morte ao ditador!" e "Liberdade para os presos políticos!".

Embora a televisão oficial tenha reproduzido apenas as manifestações a favor do governo, alguns membros do regime pediram que os problemas do Irã não sejam minimizados.

"O país enfrenta grandes desafios, como o desemprego, os altos preços, a corrupção, a falta de água, as desigualdades sociais e o desequilíbrio do orçamento", tuitou Hesamodin Ashena, o conselheiro cultural do presidente Hassan Rouhani.

"As pessoas têm o direito de fazer ouvir sua vez", acrescentou.

O governo americano condenou a detenção manifestantes, com o presidente Donald Trump tuitando, na sexta-feira, que Teerã deveria "respeitar os direitos de seu povo, incluindo o de se expressar".

* AFP