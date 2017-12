Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira em Blumenau. A vítima foi identificada como Robson Gonçalves e morava de Blumenau. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Cláudia Sievert, no bairro Itoupava Norte. A PM foi acionada por volta da 0h15min desta sexta e, ao chegar ao local, o homem já estava morto. Foram feitas rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau.

Foi o segundo homicídio registrado em menos de 24 horas em Blumenau. No fim da tarde de quinta-feira, um jovem de 22 anos foi morto a tiros na Rua Ruy Barbosa, no bairro Progresso. Fábio Labes Amaral teria sido baleado quatro vezes Com estes dois casos, já chega a 40 o número de homicídios em Blumenau neste ano. O número representa o recorde desde 1996, quando passou a ser divulgada estatística de óbitos por municípios no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.

