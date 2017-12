Um homem de 35 anos foi executado na noite desta sexta-feira na Vila Aparecida, região continental de Florianópolis, após uma discussão com outros moradores do bairro. Conforme o Instituto Geral de Perícias, a vítima foi identificada como Alan Carlos Alves, natural de Floripa.

Ele foi socorrido e deu entrada no Hospital Florianópolis, mas não resistiu morreu. De acordo com o IGP, a vítima foi alvejada com cinco tiros no tórax e no abdômen.

Segundo testemunhas, Alan estava embriagado e foi tirar satisfação com os homens que mexeram com a mulher dele. No entanto, o grupo acabou espancando o homem e depois disparando contra ele.

A crime chocou a comunidade de Vila Aparecida por causa da brutalidade. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. O titular da pasta, delegado Ênio de Mattos, não atendeu as ligações para falar sobre os suspeitos.