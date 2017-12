Um homem e um cachorro morreram atropelados por um motociclista em Balneário Camboriú, no litoral Norte de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), que foi acionada pela central de emergência, na 3ª Avenida, próximo à rua 2.850.

Quando os policiais chegaram até o local, o corpo de Olázio Ferreira já estava no chão coberto por uma capa térmica. De acordo com o boletim de ocorrência, o cadáver estava cerca de três metros distante de uma faixa de segurança. Logo adiante, também jazia o corpo do cachorro.

O condutor da motocicleta, que é mototaxista e estava acompanhado de um passageiro, estava em atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital Ruth Cardoso e, lá, passou por teste de alcoolemia, que acusou negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Após, foi encaminhado à delegacia para sequência dos procedimentos cabíveis. Possivelmente irá responder por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar).

