Um homem de 30 anos foi assassinado com golpes de faca na manhã de sábado, 30, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu às 10h30min no bairro Efapi. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu quando chegara ao hospital.

Para a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime é o ex-companheiro da mulher com quem a vítima se relacionava. O possível autor das facadas no tórax e nas costas da vítima fatal seria um homem de 39 anos. Ele teria fugido deixando a faca utilizada na ocorrência.

A hipótese da polícia é validada pelo relato de uma mulher de 35 anos, que disse que o ex-marido não admitia a separação, que teria acontecido há aproximadamente um mês, nem o envolvimento dela com a vítima, há cerca de duas semanas.

A PM realizou buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil de Chapecó.

Com informações do G1 SC

