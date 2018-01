Um homem foi assassinado a tiros na praia dos Ingleses, em Florianópolis, neste domingo, 31, por volta das 16h30. Como a ocorrência ainda está aberta e os agentes da Polícia Militar trabalham no caso, não há informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com relatos de testemunhas, o crime aconteceu na areia da praia, perto do acesso da Servidão Ireno Luiz Martins, próximo às dunas que separam os Ingleses do Santinho. Ainda segundo as testemunhas, a vítima teria 25 anos de idade.

As Polícias Civil e Militar estão fazendo as buscas pelo suspeito, enquanto o Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para levar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

