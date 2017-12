Dois homens foram baleados em uma casa do bairro Costa e Silva, zona Norte de Joinville, na tarde desta sexta-feira. Um deles, Alan Carlos Maia dos Nascimento, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro, Fábio Conceição dos Santos, foi encaminhado para o Hospital São José com ferimentos, mas não corre risco de morte. A ocorrência chegou à Polícia Militar por volta das 14 horas, quando um morador ligou avisando sobre disparos de arma de fogo na região.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, Fábio foi encontrado na área externa da casa, localizada na rua das Cerejeiras. Ele recebeu o primeiro atendimento e relatou que havia outro homem baleado, que não devia estar muito longe da residência.

Com apoio do canil da Polícia Militar, foram efetuadas buscas na região, uma área de mata rasteira. Alan foi encontrado num ponto de alagamento. Ele foi atingido na cabeça e no pescoço e já estava morto quando a PM localizou o corpo.

Antes de ser levado para o hospital, Fábio afirmou à PM que não conhecia os agressores nem conseguia descrevê-los. Testemunhas informaram características do carro que havia parado em frente à casa no momento do crime. A Polícia Militar realizou buscas pelo veículo descrito, mas até as 19 horas ainda não havia o encontrado. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil foi acionada e investigará o caso.

Este foi o 128º homicídio registrado em Joinville neste ano, a um mês do fim de 2017. Com esta morte, a cidade ultrapassa o número total de homicídios de 2016, quando só ocorreu o 127º homicídio em 30 de dezembro. É o número mais alto de mortes violentas a que a cidade já chegou.