]Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, 29 de dezembro, na zona Leste de Joinville. Carlos Lenzi, 26 anos, andava de bicicleta quando foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo. Ele morreu no local, no fim da rua Hilário Pretti, no bairro Aventureiro.

Carlos estava acompanhado da namorada, que andava ao lado da bicicleta na hora do homicídio. Ela não foi atingida. Segundo informações da Polícia Militar, um Sandero de cor prata passou por eles e um homem efetuou os disparos. Depois, fugiu do local. A Polícia Militar efetua buscas pela região para encontrar o autor do crime.

As primeiras informações são de que Carlos não tinha envolvimento com facções nem registro de ocorrências policiais. Ele foi a 136ª vítima de mortes violentas na cidade em 2017, segundo levantamento do A Notícia.