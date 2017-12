Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra a companheira dele, no bairro Morro do Meio, em Joinville. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 10h na casa da vítima, na Rua Rio do Campo. A mulher, que não teve identidade revelada, foi encaminhada em estado grave para o Hospital São José.

De acordo com a PM, populares chamaram a guarnição, que ao chegar no local encontrou o homem desferindo chutes contra a vítima. Há suspeitas de que ela tenha sido atingida por golpes de faca. Com o suspeito a polícia encontrou ainda um fio que, segundo a guarnição, provavelmente seria enrolado ao pescoço da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou os primeiros socorros na mulher, de cerca de 35 anos. Depois, ela foi levada pelo Helicóptero Águia, da Polícia Militar de Joinville, até o hospital.

O responsável pelo crime foi preso e encaminhado para a Central de Polícia.