Uma trilha entre amigos acabou com uma tragédia na madrugada deste sábado, 30, na cidade de Morro Grande, no Sul do Estado. Segundo informações dos bombeiros, o grupo com quatro homens passava perto de uma cachoeira quando um deles sofreu uma queda e acabou falecendo. A equipe do helicóptero Arcanjo 01 e bombeiros de Criciúma e Araranguá estão no local desde às 9h para o resgate das vítimas.

O tenente Fábio Fraga, copiloto do Arcanjo, informa que o socorro foi acionado às 2h. A aeronave saiu para o resgate no início da manhã. De acordo com ele, as primeiras informações são de que os quatro homens faziam a trilha que fica numa região montanhosa, quando um deles caiu perto de uma cachoeira. A vítima não resistiu à queda e acabou morrendo no local.

Os três amigos conseguiram chamar o socorro. De acordo com o tenente Fraga, o local é de difícil acesso e a chuva dificultou o retorno do grupo, que passou a noite na mata.

Até às 11h30min deste sábado os bombeiros continuavam no local para resgatar os sobreviventes, que passam bem. O corpo da vítima que não sobreviveu também deve ser resgatado nas próximas horas.