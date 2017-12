Um homem morreu atropelado no começo da manhã desta terça-feira em Balneário Rincão, no Litoral Sul de Santa Catarina. O acidente ocorreu no Km 279,5 da SC-445.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu a ocorrência, mas o veículo que atingiu a vítima fugiu do local. O nome e a idade do pedestre não foram identificados.

