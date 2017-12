Um incêndio em residência causou a morte de um homem de 59 anos fna madrugada desta sexta-feira, por volta das 0h30min, em Presidente Getúlio, no Alto Vale. De acordo com os Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio, a casa fica na localidade de Ribeirão Sabia, no interior da cidade, e a primeira informação foi de que uma pessoa pedia por ajuda enquanto a casa pegava fogo.

Quando as equipes chegaram ao local, a residência estava tomada pelo fogo e foram necessários 15 mil litros de água para combater as chamas e fazer o rescaldo do incêndio. O proprietário da casa não conseguiu sair do local e morreu carbonizado. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, mas segundo o relato de pessoas conhecidas da vítima aos bombeiros, o proprietário costumava deixar velas acesas para a reza todas as noites.

A casa de madeira foi consumida pelo fogo que se propagou rapidamente. Trabalharam na ocorrência 12 bombeiros voluntários, Polícia Militar, Polícia Civil e Celesc. O corpo do morador foi recolhido e encaminhado ao Instituto Geral de Perícias de Blumenau.

