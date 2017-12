Por volta das 4 horas deste sábado, 23 de dezembro, três carros colidiram em uma rodovia federal, provocando a morte de um dos motoristas. O acidente ocorreu no km 80 da BR-280, em Corupá, região Norte de Santa Catarina, com um Gol com placas de Barra Velha; um Corsa com placas de Pomerode; e um Omega com placas de Corupá. Adriano Forosteski, 36 anos, dirigia o carro de Corupá, que levava mais dois ocupantes. Ele sofreu ferimentos graves e morreu no local.

Os passageiros do Omega, Sandro Forosteski, 40 anos, e Tiago Raymundo de Assis de Lima, 20 anos, foram encaminhados para o Hospital São José de Jaraguá do Sul em estado grave. Um adolescente de 14 anos que estava em outro veículo também sofreu ferimentos graves. As outras vítimas do acidente também foram levadas para o hospital, mas tinham ferimentos leves.

Adriano morava em Corupá. Ele deixa um filho. Seu velório começará às 13 horas, no Centro de Velórios União, e o sepultamento ocorrerá no domingo, às 9 horas, no Cemitério Municipal de Corupá.