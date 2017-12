Um homem morreu após o carro onde ele estava cair no rio Itajaí-Açu às margens da BR-470 em Apiúna, no Médio Vale do Itajaí. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira, por volta das 12h40min, na região do Km 102,9 da rodovia federal. Esta é a 73ª morte registrada na BR-470 no trecho que corta o Vale do Itajaí - de Navegantes a Pouso Redondo - apenas em 2017.

O homem, que teria sido identificado como Pedro dos Santos, 69 anos, estaria no banco do carona e teria ficado preso no cinto de segurança. Também estavam no veículo outras três pessoas: duas mulheres, uma de 37 anos, que estaria dirigindo o carro, e outra de 59 anos, que seriam a esposa e a filha da vítima fatal, e um garoto de sete anos, que seria o neto. Eles conseguiram sair do veículo e tinham ferimentos leves, foram atendidos pelo Samu e encaminhados a hospitais da região.

Ainda não há informações sobre quem estaria dirigindo um automóvel, um Palio com placas de Schroeder, que ficou quase totalmente submerso e com as rodas para cima. A Polícia Rodoviária Federal também deve apurar as circunstâncias do acidente, já que o acidente ocorreu numa reta, não havia marcas de freio na pista e o trânsito no local é intenso e até com formação de filas em alguns pontos, com velocidade média de cerca de 60 Km/h.

*Com informações de Eduardo Cristófoli, da NSC TV