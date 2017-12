Os novos casos de ônibus depredados registrados na manhã desta segunda-feira em Blumenau estão sendo investigados pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil. O delegado da DIC, Egídio Maciel Ferrari, afirma que a apuração ocorre em sigilo e que por isso não pode dar mais informações sobre os casos.

O delegado explica que os apedrejamentos de quinta-feira e desta segunda são frutos de uma ação coordenada de um grupo que está sendo investigado. No entanto, eles não têm relação com o ônibus incendiado na noite de sexta-feira, no bairro Progresso.

Este último caso é alvo de um inquérito separado e pode estar relacionado a uma retaliação de criminosos envolvidos no homicídio e na perseguição que ocorreram na mesma localidade horas antes de os criminosos atearem fogo no veículo da Blumob.

– A equipe da DIC está na rua, acompanhamos os trabalhos de perícia nos veículos. Ouvimos algumas pessoas, pretendemos ouvir outras, mas contamos também com denúncias da população – relata Egídio.

Informações podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil pelo telefone 181 e também pelo aplicativo WhatsApp, em um canal lançado na semana passada pela DIC de Blumenau. O número é (47) 99954-1809.

Procurada pela reportagem, a direção da Blumob informou que por enquanto não cogita nenhuma medida de mudanças de linhas ou horários em razão das depredações. A empresa deve se manifestar por meio de uma nota até o final da manhã.

