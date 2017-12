A geração de energia pela usina hidrelétrica de Itaipu em novembro foi a maior para o mês na história. Em todo o mês, Itaipu gerou 8,836 milhões de megawatts-hora (MWh), 535 mil a mais do que o recorde anterior de novembro, registrado em 2016.

Em nota, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna, considerou que o resultado é importante porque contribui para a geração de energia no Brasil num momento em que a situação de chuvas é desfavorável em regiões onde se localizam grande número de hidrelétricas, como o Sudeste.

"Com o resultado de novembro, Itaipu contribui com o setor elétrico brasileiro, num momento de extrema dificuldade, tendo em vista que o País vive, este ano, aquela que é considerada a pior estiagem de sua história", disse o executivo.

Na Região Sul, no entanto, tem chovido acima da média. No caso do Estado do Paraná, as chuvas localizadas estão permitindo que Itaipu opere com o reservatório dentro da faixa de normalidade, conforme informou a usina.

A produção acumulada de Itaipu neste ano até novembro chega a 86,631 milhões de megawatts-hora, ante 96,631 milhões de MWh no mesmo período de 2016. Itaipu afirma, no entanto, que o ano passado foi excepcional, com condições que permitiram produzir a maior geração de sua história.

Este ano, a expectativa é de que Itaipu deverá ter a quarta ou quinta melhor produção desde que passou a gerar energia, em 1984.