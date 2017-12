A Polícia Civil de Araquari, no Norte catarinense, investiga as causas de um acidente entre um carro e uma moto na SC-A280A (antiga SC-301), que provocou a morte de um motociclista de 20 anos na noite desta segunda-feira (25). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) por volta das 20h15 no km 2,150 da rodovia, que liga o bairro Itinga à BR-280. O motorista do carro foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

A colisão envolveu uma Honda CG150, com placas de Joinville, conduzida por Wellington Eli, de 20 anos, e um Peugeot 207, do município de Araquari, guiado por um rapaz de 22 anos. Os dois veículos colidiram frontalmente, conforme informações da PMRv. O condutor da moto morreu no local do acidente, após tentativas de reanimação pela equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Araquari.

Garrafa de bebida foi encontrada dentro do veículo momentos após o acidente Foto: Divulgação / Divulgação

De acordo com o delegado Rafael Gomes de Chiara, responsável pelas investigações, o motorista do Peugeot passou por teste do bafômetro e acusou 0,67 mg/l de álcool no sangue — valor que atesta embriaguez. Além disso, conforme a polícia, e estaria sob posse de um veículo furtado.

— O dono (do veículo) foi até a Delegacia de Polícia Civil no mesmo momento registrar o Boletim de Ocorrência de furto, porque ele ainda nem sabia que tinha sido furtado — aponta.

Prisão

O rapaz foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) e levado à Delegacia de Araquari. Posteriormente, ele foi conduzido para a Unidade Prisional Avançada (UPA) de São Francisco do Sul.

Segundo o delegado, no momento da apresentação da ocorrência, o flagrante foi feito por homicídio culposo (sem intenção) porque verificou-se a conduta do jovem com culpa consciente — quando o responsável prevê o resultado, mas não quer, não assume o risco e pensa poder evitá-lo com a sua habilidade.

Velório

O corpo de Wellington Eli foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Joinville. Até a manhã desta terça-feira (26) as centrais funerárias de Araquari e de Joinville não tinham informações sobre o encaminhamento do velório e sepultamento da vítima.