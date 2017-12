O presidente da Argentina, Mauricio Macri, fará um pronunciamento em rede nacional e decretará três dias de luto no país pelo desaparecimento do submarino "ARA San Juan" e de seus 44 tripulantes no Atlântico Sul - informou o jornal "Clarín" neste domingo, citando um ministro.

Já o porta-voz da Marinha de Guerra, Enrique Balbi, disse ao jornal que a corporação explora indícios a 700 e a 950 metros de profundidade, depois de descartar no sábado que uma estrutura com dimensões parecidas com as do submarino encontrada a 477 metros de profundidade fosse o "ARA San Juan".

Ontem, o mesmo porta-voz afirmou que "o ambiente extremo, o tempo transcorrido (18 dias) e a falta de qualquer evidência impedem sustentar um cenário compatível com a vida humana".

O último contato do submarino foi em 15 de novembro, às 7h30 (8h30, horário de Brasília), quando navegava pelo Atlântico Sul, a 450 quilômetros da costa.

