Comemorado em 19 de novembro, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino foi lembrado no mundo todo para celebrar as conquistas das mulheres no mundo dos negócios. A inserção da mulher no mercado de trabalho e a sua capacidade empreendedora é um processo que vem provocando um conjunto de transformações na economia e na política. Ao longo dos anos, alguns eventos históricos serviram para ampliar a participação das mulheres no mundo corporativo. A atuação feminina não está apenas dentro das organizações já existentes, mas, também, na formação de novas empresas.

Nos últimos 14 anos, o empreendedorismo feminino no Brasil cresceu 34%, de acordo com uma pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor (GEM). A mesma pesquisa também aponta que o número de mulheres que abriram um novo negócio nos últimos 3,5 anos já superou o predomínio masculino, atingindo a taxa de 15,4%, contra 12,6% dos homens.

Um dos grandes desafios da mulher é conciliar a vida pessoal e familiar com a profissional. Por isso, de acordo com a pesquisa, a autonomia de administrar o próprio negócio é um dos fatores determinantes para o aumento do número de mulheres que estão empreendendo no Brasil. Ao gerenciarem uma micro e pequena empresa, as mulheres flexibilizam os horários para administrar suas atividades profissionais e pessoais. O complemento da renda familiar também é outro fator que influencia as brasileiras na abertura de um negócio.

Apesar de todos os avanços sociais, as mulheres ainda enfrentam o desafio de conquistar o espaço dentro do mundo de negócios, que antes era ocupado só por homens. Os empreendedores devem estar preparados para dividir o mercado com as mulheres, que ao longo dos anos vêm se posicionando como empreendedoras de excelência.

Hoje, o perfil das mulheres é muito diferente do começo do século. Elas estão conseguindo um espaço grande em áreas que antes eram redutos masculinos, como o comando das empresas, as áreas de tecnologia, os cargos operacionais e financeiros, e ganharam o respeito mostrando o seu profissionalismo e comprometimento. Fazem isso com atenção aos clientes e investindo em capacitação.

O Sebrae/SC é um grande incentivador do empreendedorismo feminino e acredita que, desta forma, está apoiando o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina.

