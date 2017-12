O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, advertiu nesta sexta-feira ao governo sírio que lançar una ofensiva contra as forças curdas sírias apoiadas pelos Estados Unidos, recentemente chamadas de traidoras por Bashar al Assad, "seria um erro".

"Temos uma linha de demarcação" entre as zonas controladas pelos Estados Unidos, no leste da Síria, e as controladas pelo regime de Damasco, apoiado pela Rússia, no oeste do país, declarou Mattis em um coletiva de imprensa no Pentágono.

"Seria um erro" franquear esta linha, acrescentou o secretário americano de Defesa. "Temos uma linha de demarcação e é assim".

Assad e as forças curdas trocaram recentemente violentas acusações, inéditas desde o começo da guerra na Síria, fazendo temer um desencadeamento de hostilidades.

"Quando falamos dos chamados curdos, não são somente curdos. Todos os que trabalham para um país estrangeiro, sobretudo sob comando americano, são traidores", disse Assad.

Os Estados Unidos afirmaram no início de setembro que permaneceriam no leste da Síria "pelo tempo que fosse necessário", e Mattis afirmou nesta sexta-feira que diplomatas americanos viajarão em breve ao leste da Síria para organizar as operações de desminagem e de reconstrução necessárias.

"Verão mais diplomatas no terreno", respondeu ao ser perguntado sobre o papel dos Estados Unidos em 2018.

A missão dos militares americanos na Síria "vai evoluir e passará de um enfoque de tomada de território a um enfoque de estabilização", explicou.

O regime de Assad controla 55% do território sírio, após ter expulsado rebeldes e jihadistas de um grande número de bastiões, enquanto os curdos controlam 28% do país.

* AFP