O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou há pouco ao Palácio da Alvorada onde terá reunião com o presidente Michel Temer. Meirelles passou pela portaria do Alvorada, onde estavam jornalistas, mas não parou para falar com a imprensa.

Ainda hoje, Temer terá reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com presidentes de partidos da base aliada e líderes do governo para discutir a reforma da Previdência. O ministro Meirelles também participará do encontro logo mais, às 19h, conforme consta de sua agenda.

Foram convidados ainda os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Secretaria Geral, Moreira Franco; do Planejamento, Dyogo Oliveira; da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab; da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira; dos Transportes, Maurício Quintella; e das Cidades, Alexandre Baldy. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), está entre os convidados para o jantar.