O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que, no momento, ele está "100% focado no crescimento do País", e que só no primeiro trimestre do ano que vem vai decidir se sairá ou não candidato à Presidência da República.

"Eu fico honrado e reconheço que essa questão existe (ser candidato), haja visto o número de perguntas aqui hoje. É uma decisão que vou tomar entre final de março e começo de abril, porque hoje 100% da minha atenção é a retomada do crescimento econômico", afirmou o ministro após participar do seminário "Reavaliação do Risco Brasil", promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ele ressaltou, no entanto, que qualquer candidato à Presidência apoiado pelo governo precisa ter total comprometimento com as reformas que estão sendo implantadas. "Qualquer candidato ao governo, independente do partido, tem que ter compromisso com a série de reformas e defender o legado", avaliou Meirelles.