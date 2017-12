Um menino de 14 anos morreu na tarde desta segunda-feira após passar mal na região do bairro Santa Mônica, em Lages, na Serra de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, que foi acionado às 16h21min, a criança estava em um campo de futebol quando teve um mal súbito. Ainda não se sabe se a vítima estava em uma partida de futebol ou apenas brincava no local.

Conforme informações repassadas pelos bombeiros, foi preciso acionar suporte do Samu pois, quando o socorro chegou ao local, a vítima estava sofrendo uma parada cardíaca. Foram executados procedimentos de reanimação ao longo de uma hora, porém, o menino não resistiu e morreu no local.

