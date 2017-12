Um migrante iraquiano conseguiu se esconder debaixo de um ônibus agarrado ao eixo traseiro do veículo e viajou de Belgrado, na Sérvia, até Zagreb, antes de ser descoberto nos arredores da capital croata.

O passageiro clandestino, de 21 anos, não se machucou gravemente durante sua perigosa viagem, mas foi examinado por médicos, informou a Polícia croata em um comunicado.

O jornal "Jutarnji List" disse que o migrante arriscou sua vida em um trajeto de cerca de 400 km e de 5h horas de duração.

O motorista ouviu um forte barulho vindo da parte de baixo do ônibus e resolveu verificar o que era. Nesse momento, o iraquiano, constrangido, saiu de seu esconderijo se arrastando, com o rosto sujo de barro e as mãos ensanguentadas.

Apesar do fechamento de fronteiras no início de 2016, a rota dos Bálcãs, que inclui a Croácia, continua sendo utilizada por inúmeros migrantes que desejam chegar aos países ocidentais da União Europeia.

