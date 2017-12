Mais de dois mil judeus rezaram pela chuva nesta quinta-feira (28) no Muro das Lamentações, na Cidade Antiga de Jerusalém, ante a proximidade de um quarto inverno seco, constatou um jornalista da AFP.

"Uma oração pode ajudar", afirmou na rádio pública o ministro da Agricultura, Uri Ariel, organizador desta cerimônia celebrada na presença de dois grandes rabinos de Israel: David Lau para os asquenazes (judeus originários do leste europeu) e Yitzhak Yosef, para os sefarditas (judeus do Oriente).

O serviço meteorológico israelense informou recentemente que a região viveria novamente um inverno seco e estimou em 65% as chances de precipitação em dezembro, janeiro e fevereiro, os meses supostamente mais chuvosos.

Em março, o nível do lago de Tiberíades, principal reserva de água doce de Israel, atingiu seu nível mais baixo em um século, segundo a Autoridade da Água.

Israel evitou, no entanto, a interrupção do abastecimento, graças a cinco centros de dessalinização da água do mar que foram construídos ao longo da costa mediterrânea.

Três quartos da água potável consumidas pelos lares israelenses provêm destas dessalinizadoras.

