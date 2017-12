Um acidente na BR-470 deixou um homem gravemente ferido na madrugada deste sábado em Apiúna, no Alto Vale do Itajaí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro Gol com placas de Rodeio e um caminhão bateram de frente por volta de 1h15min na altura do Km 111 da rodovia. O condutor do caminhão não se feriu, mas o do Gol ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Em estado grave, o motorista foi levado ao Hospital Regional de Rio do Sul pelo Samu. A ocorrência mobilizou equipes de Rio do Sul, Ascurra, Apiúna e Ibirama.

