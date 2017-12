Um casal em uma motocicleta morreu após acidente de trânsito nesta segunda-feira (25), madrugada de Natal, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os dois foram atingidos por um carro que invadiu a pista contrária na SC-283. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Seis familiares estavam neste carro, um Chevrolet Vectra com placas de Chapecó. Depois da colisão, que aconteceu por volta da 1h, o condutor abandonou o veículo e os parentes no local, no km 86, próximo a um cartódromo. Ele foi embora carregando a filha de colo. Quando os policiais chegaram, os passageiros entregaram o motorista.

O homem que morreu foi identificado como Luiz de Oliveira, de 48 anos. Já a mulher não portava documentos e segue sem identificação. Eles morreram na hora. O tempo estava seco no momento do acidente, mas o trecho não possui iluminação.

Os veículos foram recolhidos pela PRF. Para retirar o Vectra, o motorista terá de se apresentar pessoalmente. O caso será investigado pela Polícia Civil de Chapecó.