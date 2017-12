Uma criança morreu em um grave acidente na madrugada deste domingo na BR-101, em Jaguaruna, no sul do Estado. O carro em que a garota estava, um Cross Fox, com placas de Gravataí, no Rio Grande do Sul, foi atingido frontalmente por um Honda Civic que trafegava na contramão da rodovia no sentido sul. O acidente ocorreu no quilômetro 350,4 da BR-101. A menina, de 8 anos, chegou a ser levada pelos socorristas ao hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, mas morreu após dar entrada na unidade.

Seu pai, que conduzia o veículo, está internado em estado grave. Outra criança que estava no carro, enteada do condutor, sofreu ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o causador do acidente foi o motorista de um Honda Civic, com placas de Jaguaruna, que trafegava na contramão da BR-101 quando bateu de frente no Cross Fox que seguia no sentido norte.

Após o choque, uma carreta carregada de móveis tentou desviar dos carros e acabou tombando na rodovia. O condutor do caminhão e a passageira sofreram ferimentos leves. Já o motorista do Civic está internado em estado grave. De acordo com a PRF, não foi possível constatar se o motorista estava embriagado, pois pela gravidade das lesões, o homem foi levado entubado para o hospital.

Homem morre atropelado na BR-101 em Biguaçu

Também na madrugada deste domingo um homem, ainda sem identificação, foi atropelado no quilômetro 198 da BR-101, em Biguaçu. O acidente ocorreu por volta de 0h40min.