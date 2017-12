Uma mulher de 59 anos morreu atropelada no início da noite de sexta-feira em Chapecó. Imagens do circuito de segurança de um restaurante mostram o momento em que Maria Branchak foi atingida por um carro em marcha a ré. As informações são do G1 SC.

A vítima atravessava a rua com a neta fora da faixa de segurança. O motorista estava em marcha a ré quando atingiu as duas pessoas, que estavam de costas para o veículo. A mulher sofreu traumatismo craniano e morreu no hospital na madrugada deste sábado. A criança não sofreu ferimentos e passa bem.

À polícia, o motorista disse que deu ré no carro para estacioná-lo. Ele está solto, e as imagens do circuito de segurança serão usadas para investigar a ocorrência.