Uma colisão traseira acabou com uma morte na SC-283, em Chapecó, na noite desta sexta-feira, 29. O acidente envolveu um Ford Fiesta com placas da mesma cidade e um GM Corsa de Seara. Dois passageiros do Corsa, um homem e mulher de 44 anos, tiveram ferimentos graves e foram levados ao Hospital Regional de Chapecó. A mulher não resistiu e acabou morrendo no hospital.

O acidente aconteceu por volta das 22h30min, no Km 85,600 da rodovia, no sentido Chapecó/Seara. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do Fiesta relatou que não viu o veículo da frente e bateu na traseira. Durante o atendimento à ocorrência, ele fez o teste do bafômetro e foi comprovado o estado de embriaguez. Ele foi preso em flagrante.

O motorista do Fiesta, de 37 anos, não se feriu. O condutor do Corsa, de 36 anos, também não teve ferimentos, mas os dois passageiros ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos pelos bombeiros e levados ao Hospital Regional. De acordo com a PMRv, uma das vítimas não resistiu e morreu.

O motorista do Corsa não tinha carteira de habilitação e foi levado à delegacia. Um inquérito será aberto para investigar as causas do acidente.

Essa é a segunda ocorrência com vítima fatal neste feriadão de Réveillon. A primeira aconteceu na tarde de sexta-feira, 29, na SC-282 e deixou uma mulher morta. A segunda foi em Chapecó e deixou três pessoas mortas em uma colisão frontal na SC-282.

