O Ministério da Saúde publicou na última sexta-feira (22), uma portaria que habilita estados e municípios a receberem recursos financeiros destinados à aquisição de veículos de ambulância.

Pelo menos 128 municípios catarinenses devem ser contemplados com uma ambulância de R$ 80 mil. Outros 13 municípios devem receber recursos para adquirir duas ambulâncias do mesmo valor, e outras seis serão contempladas com uma ambulância de R$ 160 mil. A informação foi divulgada pela Federação Catarinense de Municípios (Fecam).

Confira a lista de municípios que receberão recursos:

Municípios contemplados com uma ambulância de R$ 80 mil:

Abdon Batista, Águas de Chapecó, Águas Frias, Alfredo Wagner, Alto Bela Vista, Angelina, Anita Garibaldi, Anitápolis, Antônio Carlos, Apiúna, Araranguá, Arroio Trinta, Ascurra, Aurora, Balneário Rincão, Barra Bonita, Barra Velha, Belmonte, Benedito Novo, Blumenau, Bocaina do Sul, Bombinhas, Botuverá, Braço do Norte, Caçador, Caibi, Campo Alegre, Campos Novos, Canelinha, Canoinhas, Capão Alto, Capivari de Baixo, Caxambu do Sul, Celso Ramos, Chapecó, Concórdia, Correia Pinto, Corupá, Curitibanos, Descanso, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Ermo, Erval Velho, Fraiburgo, Guabiruba, Guaraciaba, Ibicaré, Ibirama, Ilhota, Imaruí, Imbituba, Imbuia, Ipuaçu, Ipumirim, Irani, Irati, Irineópolis, Itaiópolis, Jaborá, Lacerdópolis, Laurentino, Lauro Muller, Lebon Régis, Leoberto Leal, Luiz Alves, Luzerna, Mafra, Major Gercino, Maracajá, Massaranduba, Matos Costa, Morro Grande, Nova Erechim, Nova Trento, Nova Veneza, Otacílio Costa, Ouro, Ouro Verde, Palhoça, Palma Sola, Palmitos, Papanduva, Pedras Grandes, Pescaria Brava, Petrolândia, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Pomerode, Ponte Alta do Norte, Presidente Castello Branco, Presidente Getúlio, Princesa, Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio dos Cedros, Rio Negrinho, Rodeio, Saltinho, Santa Helena, Santa Terezinha, Santiago do Sul, São Bernardino, São Carlos, São Francisco do Sul, São João Batista, São João do Itaperiú, São João do Sul, São Joaquim, São José, São José do Cerrito, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, São Pedro de Alcântara, Schroeder, Siderópolis, Taió, Tijucas, Timbó Grande, Três Barras, Treze de Maio, Vargeão, Vargem, Videira, Witmarsum, Xaxim e Zortéa.

Municípios contemplados com uma ambulância de R$ 160 mil: Camboriú, Gaspar, Itapiranga, Lages, Penha, São Joaquim.

Municípios contemplados com duas ambulâncias de R$ 80 mil: Bom Jesus, Brusque, Campo Erê, Garopaba, Guatambú, Itapema, Navegantes, Palmeira, Porto Belo, Salto Veloso, Santo Amaro da Imperatriz, Timbé do Sul, Tubarão.