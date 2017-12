Parte do teto de residência desabou no bairro Itaum, em Joinville

O Dia de Natal começou com limpeza nas ruas de Joinville — atingida por chuva forte entre a tarde de domingo e a madrugada desta segunda-feira (25). Dados da Epagri/Ciram mostram que o volume de chuva na região atingiu 145mm nas últimas 24h, quase quatro vezes maior que a média esperada para o mês de dezembro, de 30mm a 40mm. A queda d’água provocou alagamentos, derrubou árvores e causou problemas na fiação elétrica em diversos bairros.

De acordo com José Elias Cattini, agente da Defesa Civil de Joinville, pontos de alagamentos foram registrados principalmente nos locais onde a incidência de enchente é maior, como os bairros Costa e Silva, Fátima (rio transbordou), Morro do Meio, Nova Brasília e Floresta. No Centro, parte do comércio e o Terminal do Centro ficaram alagados. Houve ainda transtornos em bairros centrais como Anita Garibaldi, América, Bucarein, Glória e Anita Garibaldi.

Árvore caiu sobre a rua Almirante Tamandaré na noite de domingo (24) Foto: Luan Martendal / A Notícia

— De imediato, a principal avaliação é de que as bocas de lobo e os rios não comportaram o volume de chuvas que caiu na região. A torrente de água não chegou a provocar muitos estragos em residências, mas foram registradas quedas de árvores nas ruas Almirante Tamandaré, no América, Euzébio de Queiroz, no Glória, e Brasil, no Saguaçu — explica.

As vias foram desobstruídas pela manhã e a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) restabeleceu os fios de luz danificados antes do amanhecer. Na Estrada Blumenau também foi programada a troca de um transformador.

Casa danificada

Foto: Kleber Pizzamiglio / NSC TV

No Itaum, parte do telhado de uma casa cedeu e os moradores tiveram que deixar a residência, depois de 30 anos morando no local. A família estava em Barra Velha e foi avisada por vizinhos sobre o desabamento da cobertura, ocorrido por volta da 1h. No local residem um casal e os três filhos.



— A estrutura estrutura ficou comprometida, mas graças a Deus não estávamos em casa. Estamos retirando o que deu para salvar e ainda não sei onde vamos ficar, mas vamos reconstruir — Flávia Taglia Ferro, dona da moradia.

Problema no serviço público

No Hospital Municipal São José, funcionários também apontaram prejuízos na parte antiga do prédio, em decorrência do acúmulo de água nas calhas. Segundo a Prefeitura, foi verificada infiltração de água em dois quartos da Ala B, uma área que atende pacientes de curta internação. No entanto, não houve comprometimento dos atendimentos e uma equipe de manutenção trabalhava na manhã desta segunda-feira para resolver o problema.

CHUVAS NO NORTE CATARINENSE

Nível dos rios se elevou e Jaraguá do Sul registrou alagamentos durante enxurrada Foto: Defesa Civil / Divulgação

Uma enxurrada foi registrada em Jaraguá do Sul e alagou algumas ruas da cidade , principalmente no bairro Santa Luzia e localidade de Ribeirão Grande. O volume de chuva na cidade chegou a 63mm, entre as manhãs da véspera e do Natal. Conforme Hideraldo Colle, diretor da Defesa Civil do município, o nível dos rios se elevou, mas a situação é tranquila.

Na madrugada o Rio Itapocuzinho chegou a 2,36 metros, pouco abaixo do nível considerado normal (2,50 metros). O risco é considerado quando o nível está acima de 4,50 metros. A chuva forte também ultrapassou os 50mm nas cidades de Garuva (124mm), Massaranduba (78mm) e Campo Alegre (60mm).

No acumulado do final de semana e o Natal, o volume de chuva superou o esperado pra todo o mês de Dezembro em algumas cidades do Norte catarinense. É o caso de Joinville (162mm), Garuva (135mm) e Massaranduba (110mm). O volume normal de dezembro no Norte varia de 150mm a 190mm.

Em Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, São Francisco do Sul, Guaramirim, Corupá e São Bento do Sul, houve ocorrência de chuvas, mas nenhuma notificação aos bombeiros e Defesa Civil.

PREVISÃO

O alerta de atenção é mantido pela Defesa Civil de Joinville, mas segundo monitoramento da guarnição, a quantidade de chuva deve baixar durante o dia. Segundo a Epagri/Ciram, o fim de semana foi marcado por muita chuva e temporais em Santa Catarina, por conta da passagem de uma frente fria e também por conta de um sistema de baixa pressão.

A previsão ao longo desta segunda-feira é de predomínio das nuvens e chuva fraca em alguns momentos para a Região Norte. Na terça (26) o tempo segue fechado e com chance de chuva no período da manhã. As temperatura ficam amenas nas madrugada e amanhecer, variando em torno dos 28ºC à tarde na maioria das cidades de Santa Catarina.

VOLUME DE CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24H

(REF: 10h - Região Norte - em milímetros)

Joinville: 145

Garuva: 124

Massaranduba: 78

Jaraguá do Sul: 63

Campo Alegre: 60