O presidente Michel Temer decidiu intensificar mais um pouco a agenda deste final de semana e, além do jantar na casa do presidente da Câmara Rodrigo Maia, está organizando um almoço, possivelmente no Alvorada, para aliados. A intenção é convidar "um grupo menor" dos que os que estarão no jantar na casa de Maia.

O foco principal dos encontros é tratar do convencimento em torno da reforma da Previdência, mas o governo já admite que na mesa de negociação as conversas também girarão em torno das eleições de 2018.

Para o encontro de domingo à noite, que já está mais organizado, foram convidados os presidentes de pelo menos nove siglas - PP, PMDB, PSD, PR, DEM, PRB, PTB, Solidariedade, PSC - além do presidente do Senado, Eunício Oliveira. A reunião na casa de Maia vai contar também com a presença de ministros, como Henrique Meirelles (Fazenda), Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-geral), Dyogo Oliveira (Planejamento), Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia), Marcos Pereira (Indústria e Comércio), Mauricio Quintella (Transportes) e Alexandre Baldy (Cidades).

A ideia é cobrar também desses ministros com mandatos e alguns deles presidentes de legenda, como Kassab, mais empenho em busca de votos nas bancadas. Os líderes do governo e de bancadas também devem estar presentes.