A partir do dia 16 deste mês, a tarifa do transporte coletivo de Blumenau sofrerá um reajuste. O valor, confirmado pela Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (Agir), será de R$ 4,05 – 15 centavos mais do que o preço atual. O aumento é de cerca de 4%.

Foi o primeiro ano que a negociação para o reajuste foi intermediada pela Agir. Esta foi uma das definições do novo contrato de concessão do transporte coletivo. Segundo a agência, a participação da Agir junto com o Seterb na definição do reajuste é importante para buscar uma melhoria da tarifa e não apenas repassar o percentual da inflação ao preço da passagem.

O novo cálculo é feito por uma fórmula que leva em conta custos operacionais da empresa Blumob, que chegou a pleitear um valor de tarifa de R$ 4,10.

Segundo o diretor-geral da Agir, Heinrich Pasold, o que mais pesaria no custo da tarifa seriam os custos de salários de motoristas (23,65% do valor total da tarifa) e cobradores (15,34%). No entanto, outros fatores como a quilometragem percorrida e a queda no número de passageiros também exerce influência sobre o valor da tarifa.

– Posso dizer que, dentro do atual quadro da concessão do transporte de Blumenau, o novo valor é justo, segue o princípio da modicidade tarifária – avalia Pasold.

Reunião no TRT termina sem decisão sobre transporte em Blumenau

Paralisação deixou blumenauenses esperando em terminais de ônibus