Na manhã desta sexta-feira (01), o presidente do Sindicato dos Empregados das Empresas Permissionárias do Transporte Coletivo Urbano de Blumenau (Sindetranscol), Pradelino Moreira da Silva, relembrou o que aconteceu com ele ao escutar colegas relatando o ataque a 11 ônibus nas ruas de Blumenau.

— Hoje (sexta-feira) de manhã estava no Terminal da Fonte, no Garcia, conversando com trabalhadores ali e na verdade eu sei o que eles estão sentindo. O pessoal está com medo, imagina o estrago que faz se pegar no cobrador, no motorista ou nos passageiros. Eu sei por que já passei por isso. Quando eu estava no volante há oito anos, indo para o Terminal da Velha aconteceu um caso desses. A gente sabe como é e o medo que fica — comenta.

O sindicalista ressalta que durante à tarde o Sindetranscol vai conversar com os motoristas e cobradores que estavam nos veículos atingidos para saber detalhes da ação e escutar a versão dos colegas. Embora reconheça pouco se recordar do que aconteceu quando ele estava dentro de um dos veículos atingidos há alguns anos, Pradelino sabe da importância de discutir o assunto e encontrar soluções para garantir um trabalho seguro.

— Estamos tratando justamente disso para ver o que será feito, pois é uma situação muito complicada, precisamos de segurança para os trabalhadores. A gente tem escutado comentários maldosos, pessoas falando sobre que isso é coisa do sindicato. Jamais vamos fazer isso com os nossos trabalhadores, precisamos deixar isso claro — enfatiza.

