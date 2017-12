Foi um ano de reconstrução para a Chapecoense após o trágico acidente no fim do ano passado. Foi, também, um 2017 em que Neymar trocou de clube na transação mais cara do futebol até agora, dirigentes foram para a cadeia e Avaí e Figueirense oscilaram em campo e vão se enfrentar na Série B do ano que vem. Confira temas que marcaram o esporte em 2017.

R$ 822 milhões

O valor pago pelo Paris Saint Germain ao Barcelona pelo passe de Neymar (222 milhões de euros) em 5 de agosto é a transação mais cara da história do futebol.

Neymar trocou o Barcelona pelo PSG na temporada Foto: FRANCK FIFE / AFP

A Chapecoense se reconstrói

A Chapecoense retorna a campo em 21 de janeiro para o primeiro jogo após a tragédia que vitimou 71 pessoas na Colômbia, no fim de 2016. O Verdão enfrenta o Palmeiras, justamente o último adversário contra quem havia jogado pelo Campeonato Brasileiro do ano anterior, antes de embarcar para a fatídica final da Copa Sul-Americana. Nesta temporada, a Chape participa da primeira Libertadores, sendo eliminada na primeira fase, conquista o Campeonato Catarinense sobre o Avaí na decisão e tem o melhor desempenho na Série A, terminando na nona colocação.

Sobreviventes do acidente com a Chapecoense, Rafael Henzel, Neto, Alan Ruschel e Jakson Follmann Foto: TARLA WOLSKI / ESTADÃO CONTEÚDO

Troca-troca

24.11 | O Figueirense lutou para não ser rebaixado, tanto no Campeonato Catarinense quanto na Série B do Brasileirão. Como consequência, a diretoria quebrou o recorde de troca de técnicos. No fim, coube a Milton Cruz a missão de salvar o time da queda. Nos bastidores, o clube também trocou de mãos, com o conselho aprovando a entrada de empresários para conduzir o futebol por 15 anos.

Milton Cruz foi um dos responsáveis pela manutenção do Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro Foto: Luiz Henrique / Figueirense

De fora

15.11 | Ninguém no mundo do esporte parecia acreditar, mas a Itália vai assistir à Copa do sofá. A tetracampeã fica no empate contra a Suécia e não se classifica para o torneio. A superestimada Holanda também naufraga nas eliminatórias da competição.

Experiente goleiro Buffon se despediu da seleção italiana Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Vaga garantida

11.10 | Líder e com vaga garantida antecipadamente, o Brasil vence o Chile e confirma participação na Copa da Rússia de 2018.

Levantaram as taças

Catarinense

Chapecoense (hexacampeão)

Brasileirão - Série A

Corinthians (heptacampeão)

Série B

América-MG (bicampeão)

Copa do Brasil

Cruzeiro (pentacampeão)

Libertadores da América

Grêmio (tricampeão)

Mundial de clubes

Real Madrid (hexacampeão)

Avaí cai

3.12 | O Leão chega ao fim do Brasileirão com chance de continuar na elite, mas o empate por 1 a 1 com o Santos decreta o retorno à Série B. A comemorar, apenas o vice no Estadual e a permanência do técnico Claudinei Oliveira, que fica até o fim de 2018.

Avaí luta até a última rodada, mas não escapa da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

Vou de táxi

30.5 | Figueirense vive o episódio mais caricato do futebol catarinense em 2017. Na derrota por 2 a 0 para o Boa Esporte pela Série B, o goleiro Fábio falha em um dos gols. Substituído no intervalo, o atleta deixa o estádio de táxi e vai direto para o interior paulista. No dia seguinte, alega que atravessa problemas pessoais na família e tem o contrato rescindido.

Deu cadeia

27.5 | A eleição de sedes das Copas de 2018 e 2022 vira caso de polícia. Sete dirigentes ligados à Fifa são presos sob a acusação de corrupção. O ex-presidente da CBF, José Maria Marin, é um dos detidos.

5.10 | Presidente do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman é preso. Além dele, o diretor geral do comitê da Rio 2016, Leonardo Gryner, é detido na operação Unfair Play. A acusação é de pagamento de propina a membros do Comitê Olímpico Internacional na eleição do Rio como sede de 2016.

Carlos Arthur Nuzman Foto: Mauro Pimentel / AFP