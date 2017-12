Ônibus tiveram as janelas quebrada durante o ataque

Onze ônibus do transporte coletivo de Blumenau foram atacados enquanto operavam as linhas na noite desta quinta-feira(30). A empresa Blumob, responsável pelos veículos, confirmou a informação em nota na manhã desta sexta-feira (1). Os ataques ocorreram em dez lugares diferentes da cidade, entre as 21h e 23h. Segundo a empresa, isso sugere uma ação coordenada. Para-brisas e janelas laterais dos ônibus foram danificadas.

Todos os ônibus transportavam passageiros no momento em que foram alvo dos criminosos. Em um dos casos, estilhaços atingiram as pernas de um dos motoristas. Um segundo condutor foi atingido próximo ao pescoço. Segundo a empresa, os dois casos foram leves e as vítimas passam bem.

Em nota enviada à imprensa, a Blumob afirma que em quase dois anos de operação não havia registrado nenhum tipo de ocorrência desse tipo e que está em contato com as autoridades para a apuração do caso e responsabilização dos responsáveis.

Locais das ocorrências:

- Rua Itajaí, próximo ao SESI

- Rua Pedro Zimmermann, próximo à Uniasselvi

- Rua 2 de Setembro, próximo ao colégio João Widemann

- Rua 2 de Setembro, esquina com Rua Romario Badia

- Rua Pedro Zimmermann, próximo ao aeroporto

- Dois ataques na BR-470, próximo à Isidoro Veículos

- Rua das Missões, em frente à Unimed

- Rua Bahia, em frente à antiga Gaitas Hering

- Rua Bahia, em frente ao mercado Ferreira

- Rua República Argentina, próximo à Ponte dos Arcos.

