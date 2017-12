Um acordo firmado na tarde desta segunda-feira entre o governo de Santa Catarina e da província de Misiones, na Argentina, vai viabilizar a vinda de, pelo menos, dois policiais para atuar junto aos agentes catarinenses durante a Operação Veraneio, que começa no próximo dia 15 e segue por toda a temporada, terminando em março de 2018.

A princípio, os dois policiais argentinos ficarão sediados em Florianópolis e Balneário Camboriú e vão atuar como 'policial observador', prestando apoio em ocorrências que envolvem turistas argentinos. Segundo a assessoria da Secretaria de Estado da Segurança Pública, pode ocorrer de, ao longo da temporada, mais dois ou três agentes serem deslocados da Argentina para cá. A expectativa, segundo o próprio governador Raimundo Colombo, é que este ano SC receba cerca de 1,5 milhão de argentinos na temporada.

Além do convênio técnico na área de segurança pública, o acordo também deve estimular a cooperação, a integração e o desenvolvimento mútuo entre catarinenses e argentinos. Segundo a assessoria do governo de SC, o documento assinado nesta segunda reedita a cooperação entre os dois lados iniciada em 2003 e, pelos próximos cinco anos, vai seguir promovendo ações em diversas áreas.

A assinatura do convênio foi promovida na Casa d'Agronômica, em Florianópolis, com honras militares ao governador da província de Misiones, Hugo Passalacqua. Também participaram do ato o secretário de Estado da Segurança Pública, César Augusto Grubba, e cúpulas da Segurança Pública catarinense e argentina, além do secretário executivo de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Virmond Vieira.

