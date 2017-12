A aliança opositora venezuelana, atualmente afetada por divisões internas, se comprometeu, nesta sexta-feira, a escolher um candidato único para a eleição presidencial de 2018, na qual Nicolás Maduro aspirará à reeleição.

"Nos comprometemos a reforçar nossa unidade (...) e procederemos à escolha de um candidato unitário", indicou um comunicado da coalizão de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) com motivo do fim do ano.

A MUD não especificou qual será o mecanismo utilizado para eleger o rival de Maduro, mas no último 12 de dezembro o deputado opositor Luis Florido afirmou que os principais grupos iniciaram consultas para ir a primárias.

As divisões na MUD se aprofundaram após a vitória do chavismo nas eleições de governadores do último 15 de outubro, nas que a coalizão denunciou uma "fraude".

Também em consequência da negativa dos maiores grupos políticos de apresentarem candidatos nas eleições de prefeitos de 10 de dezembro, nas quais o governo também obteve vitória.

Estas fissuras refletem nas negociações empreendidas com o governo de Maduro na República Dominicana.

No entanto, no comunicado desta sexta-feira a MUD indicou que continuará "explorando vias de negociação com respaldo internacional".

Setores da oposição consideram esses diálogos uma "traição" após os protestos que exigiam a saída do presidente socialista do poder, com saldo de 125 mortos entre abril e julho.

A eleição presidencial está marcada para o final de 2018, mas líderes opositores e analistas preveem que esta pode ser antecipada para o primeiro trimestre do ano.

"Maduro vai insistir na estratégia de adiantar o máximo possível a eleição presidencial para evitar que a oposição se reagrupe", disse o especialista Eugenio Martínez à AFP.

